El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 18 grados a las 10:00 y alcanzará un máximo de 29 grados a las 17:00, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 27%, aumentando gradualmente hasta un 58% a las 06:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 40% a las 10:00 y manteniéndose en niveles cómodos durante el resto de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. A lo largo del día, el viento será más intenso, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las condiciones de viento serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 08:14 y poniéndose a las 20:24, los habitantes de Moguer podrán disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.