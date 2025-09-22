El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 26 grados . Este aumento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 36%, lo que generará una sensación de calor moderada. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más altas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades que rondarán los 4 a 8 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a que los habitantes y visitantes de la localidad puedan aprovechar al máximo este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.