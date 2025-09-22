El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% y aumentando gradualmente hasta un 33% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que el día será seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y soleado.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes y, de hecho, podría ser un alivio ante las temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 29 grados a las 5 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:18, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.