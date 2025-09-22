El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 28 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A primera hora, se espera una temperatura de 21 grados, que descenderá a 20 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 28 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento alcance hasta 21 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Mairena del Aljarafe, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:21 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 19 grados, lo que hará que sea un momento ideal para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.