El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 20% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. Posteriormente, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que los lucentinos podrán disfrutar en un cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, baja humedad y un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.