El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido pero soportable.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y descendiendo a niveles de alrededor del 13% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca en comparación con los valores de temperatura, especialmente durante la tarde. La combinación de un cielo despejado y una humedad baja hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h, principalmente desde el noreste. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento variarán a lo largo de la jornada, comenzando con vientos suaves por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos en la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:19, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y sin nubes.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja humedad y un cielo despejado que promete un día soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.