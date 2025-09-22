El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 28 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará hacia la tarde, alcanzando un 18% al final del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Durante las horas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:02, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:11, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde iluminada. A medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.