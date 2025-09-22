El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 27 grados a las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 64%, lo que puede generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 28 grados a las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h a las 00:00. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que puede resultar en una brisa refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por la playa o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:25, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

