El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando gradualmente hasta un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes y, de hecho, puede ser un alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 29 grados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche, con una humedad que aumentará ligeramente, pero que seguirá siendo cómoda para los habitantes de Lebrija.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se caracteriza por un ambiente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado, los lebrijanos podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de una comida al aire libre o simplemente relajándose en sus hogares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.