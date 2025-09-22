El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% y aumentando gradualmente hasta un 30% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 10 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 3 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 8 de la noche. La puesta de sol está programada para las 20:12, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.