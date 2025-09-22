El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 16 grados entre las 05:00 y las 08:00.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 12:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 36% a las 10:00 y bajando a un 18% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. A las 17:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La salida del sol se producirá a las 08:15 y se espera que se ponga a las 20:24, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.