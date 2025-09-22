El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% y aumentando gradualmente hasta un 36% en las horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá seco, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. A lo largo del día, el viento mantendrá una dirección constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados alrededor de las 4 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 20:20, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado y agradable.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la brisa suave que se espera a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.