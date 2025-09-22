El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 17 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados hasta las 09:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y los 21 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados a las 12:00 y 25 grados a la 13:00. La tarde será cálida, con un pico de 28 grados a las 15:00 y 29 grados entre las 16:00 y 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en un 31% a las 10:00 y bajando a un 27% a las 19:00. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h a las 18:00. Las rachas máximas se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la tendencia de un tiempo seco y soleado.
Con el ocaso programado para las 20:17, la jornada concluirá con temperaturas más frescas, alrededor de 25 grados a las 21:00 y descendiendo a 23 grados a las 22:00. En resumen, un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invitará a disfrutar de la belleza de Écija.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.
