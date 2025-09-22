El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Coria del Río disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados entre las 02:00 y las 03:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con 29 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará baja en la mañana (23% a las 00:00), irá aumentando gradualmente, alcanzando un 42% hacia las 22:00 horas. Sin embargo, la sensación de calor será mitigada por la brisa suave que se espera a lo largo del día.

El viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 19:00 horas. Esta brisa proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Coria del Río, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas y bajando a 20 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:21. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.