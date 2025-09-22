El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 39%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo durante la mayor parte del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del norte con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a lo largo de la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en horas de la tarde, especialmente con dirección noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que ofrece Córdoba en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados a las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:16, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 21 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a cenar o pasear.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el inicio de la primavera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.