El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C por la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hasta un 42% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser sofocante. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del norte y noroeste, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al aire libre. La ausencia de lluvia también permitirá que los espacios verdes de la localidad se mantengan en óptimas condiciones, ideales para disfrutar de un picnic o una caminata.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 20:21, marcando el final de un día soleado y agradable. La puesta de sol será un espectáculo visual, con colores cálidos que adornarán el cielo. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.