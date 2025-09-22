El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 12:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 37%, aumentando gradualmente hasta un 54% a las 04:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas.

A medida que se acerca la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 28 grados a las 16:00. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 21:00. El ocaso se producirá a las 20:25, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.