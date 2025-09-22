El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, llegando a los 28 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de calor. A medida que el sol se eleva, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 11:00 horas, con velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría ser un factor agradable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Carmona disfrutar de sus actividades cotidianas sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 08:10 horas y el ocaso a las 20:19 horas, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Carmona se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen este clima favorable, ya que las condiciones son perfectas para disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.