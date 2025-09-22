El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A primera hora, la temperatura será de 21 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un pico de 29 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo a un 14% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.