El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 19% en la tarde. Esto sugiere que el día será seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 28 grados alrededor de las 5 de la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 6 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que caerán a 22 grados a las 10 de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.