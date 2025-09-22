El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 36% en la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, crea un ambiente seco que puede ser ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para aquellos que planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:20. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades familiares o salir a cenar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.