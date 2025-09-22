El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 27 grados a las 15:00, lo que indica un día cálido y soleado.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 36% a las 22:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 22 km/h. A medida que avanza la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:21.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 27 grados y mínimas de 18 grados. La baja humedad y la presencia de viento del norte harán que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.