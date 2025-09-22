El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 30% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, se sentirá un poco más de frescura a medida que la temperatura baje.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h por la mañana, aumentando a 7 km/h en la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La ausencia de nubes significará que el sol brillará con fuerza, así que es recomendable tomar precauciones para evitar la exposición excesiva a los rayos solares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 1 de la tarde y bajando a 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:12, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.