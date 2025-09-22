El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando gradualmente hasta un 30% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica se mantendrá cómoda, sin excesiva humedad que pueda incomodar a los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 30 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados . A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en 25 grados a las 7 de la tarde y bajando a 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 8:01 y el ocaso a las 20:11, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente disfrutar de la belleza de Baeza en un día de otoño que promete ser cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.