El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 31% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para paseos y actividades recreativas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Las ráfagas máximas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en las horas más cálidas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:14, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La visibilidad seguirá siendo buena, gracias a la ausencia de nubes y precipitaciones.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que permitirá a los baenenses aprovechar al máximo este espléndido día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.