El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 11:00 y culminará en un máximo de 30 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y descendiendo hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no se anticipan sorpresas meteorológicas que puedan alterar los planes de los habitantes de Andújar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 11:00, cuando se registren ráfagas de hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

El orto se producirá a las 08:04, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera a las 20:13, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Los habitantes de Andújar pueden aprovechar este día despejado para realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día soleado y que aprovechen al máximo las condiciones favorables que ofrece la meteorología.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.