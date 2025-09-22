El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro hasta los 27 grados a las 15:00, alcanzando un máximo de 28 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 25 grados a las 20:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 08:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 31% hacia las 22:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste. La velocidad del viento será moderada, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día. A las 17:00, se espera que el viento sople a 21 km/h desde el sur, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable permitirá a los habitantes de Aljaraque disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.