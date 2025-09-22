El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura será gradual, comenzando con 21°C a las 00:00 horas y descendiendo a 20°C a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15°C a las 08:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. A las 14:00 horas, se prevé que el termómetro marque 28°C, alcanzando su punto máximo a las 17:00 con 29°C, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% a la medianoche y alcanzando un 44% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, situándose en un 13% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con una velocidad que variará a lo largo del día. En la madrugada, la velocidad alcanzará los 7 km/h, aumentando a 9 km/h a las 10:00. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con ráfagas que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La puesta de sol se espera para las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en La Algaba.

