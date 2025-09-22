El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada y 15 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 15% y el 34% a lo largo del día. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de nubes significativas también favorecerá la visibilidad, lo que será ideal para quienes planeen actividades al aire libre o simplemente deseen disfrutar del paisaje.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 9 de la noche y cerrando el día con una temperatura de 16 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Alcalá la Real. En resumen, el tiempo de hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.