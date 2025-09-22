El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser espectacular, dado el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una oportunidad ideal para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad en esta hermosa jornada de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.