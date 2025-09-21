El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 21 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo poco nuboso en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el sol asome con más frecuencia.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 21 grados hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 55% en la madrugada y aumentando hasta un 72% a media mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 19% previsto a las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que puede refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.