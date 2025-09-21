El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 62% y bajará hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, y nula durante el resto del día. Esto significa que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 20:21 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un cielo cubierto, se transformará en un ambiente agradable y soleado. Los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un tiempo propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades cotidianas sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.