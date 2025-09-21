El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el panorama, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición al sol. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 17% hacia la noche, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja a lo largo del día, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un 5% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de agua, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles bajos, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.