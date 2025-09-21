El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto en gran parte, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé que las nubes den paso a momentos de sol intermitente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en su máxima racha, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, que podrían ser más intensas en las horas de la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:10, y el ocaso está previsto para las 20:22, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 22°C, lo que hará que la velada sea más placentera.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos moderados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la intensidad del viento y la sensación térmica que puede aumentar debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.