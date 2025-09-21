El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 32 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 54% y disminuyendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intenso durante las horas pico, especialmente en combinación con la velocidad del viento. La brisa soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 20:22, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente nublado en San Juan de Aznalfarache, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.