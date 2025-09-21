El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que dará paso a intervalos de nubes altas. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 33°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% por la mañana y descenderá hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más intensas se prevén hacia el final de la tarde, con vientos del noreste alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:22. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la noche, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.