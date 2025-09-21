El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 25 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque permanecerá con intervalos nubosos. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 3 de la tarde. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas.

Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la situación cambiará. La temperatura alcanzará su punto máximo de 31 grados , y aunque la probabilidad de tormentas se mantiene en un 25% entre las 2 y las 8 de la tarde, las condiciones no parecen propensas a generar lluvias intensas. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde sea más soportable.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento sople del oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h hacia las 5 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 8 de la tarde. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. La visibilidad será buena, y no se anticipan condiciones adversas para la circulación.

En resumen, Puente Genil experimentará un día con cielos cubiertos y temperaturas cálidas, pero con una tendencia a despejarse hacia la tarde. Aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, no se esperan precipitaciones significativas. La combinación de viento y temperaturas más frescas por la noche ofrecerá un cierre agradable para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.