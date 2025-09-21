El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las primeras horas de la mañana y manteniéndose así hasta la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de opacidad en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera un descenso gradual a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a la medianoche, bajando a 23 grados a la 1 de la mañana y continuando su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 4 de la tarde. La temperatura mínima se registrará en torno a los 16 grados durante la mañana, mientras que la máxima podría llegar a los 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando hasta un 79% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 27% hacia la noche.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta del 45% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes sobre la posibilidad de chubascos aislados en esas horas.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán los 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 22 km/h a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, Priego de Córdoba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados , una humedad notable y un viento moderado que podría aportar algo de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.