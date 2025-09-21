El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 22°C. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 41% en la primera hora del día, lo que podría generar una sensación de calidez.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque se espera que las temperaturas desciendan gradualmente hasta los 19°C en la tarde. La humedad aumentará, alcanzando un 66% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 13 km/h en la madrugada y aumentando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24°C hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El ocaso se producirá a las 20:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 27°C, sin precipitaciones significativas y con un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.