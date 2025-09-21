El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. Durante las primeras horas, la temperatura oscilará entre los 27 y 26 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará hasta un 55%.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá muy nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante estas horas. El viento soplará del suroeste a una velocidad de entre 14 y 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor creciente.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 33 grados entre las 17:00 y las 18:00. A pesar del calor, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera. El cielo se despejará gradualmente, con periodos de poco nuboso, especialmente a partir de las 14:00, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

El viento también cambiará a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más cálidas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas abiertas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:19. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 20:00, y la humedad se estabilizará en torno al 12% durante la noche. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero sin impacto significativo en la jornada.

En resumen, Palma del Río experimentará un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.