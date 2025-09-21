El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo que el sol brille en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 21 grados hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor puede ser más intenso, especialmente si se combina con la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 63% y descendiendo gradualmente hasta un 10% hacia la noche.

La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga alta durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. En la mañana, la humedad alcanzará un 83%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, en las primeras horas del día, el viento será más suave, lo que contribuirá a una sensación de calma.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.