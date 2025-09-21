El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las primeras horas, aunque se prevé que hacia la tarde se presenten algunas nubes altas, lo que podría permitir que se filtren algunos rayos de sol.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día cálido, comenzando con 28 grados a la medianoche y descendiendo gradualmente a 25 grados en la tarde. Las temperaturas se mantendrán en un rango entre 22 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que se registren 30 grados a las 17:00 horas. La sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que oscilará entre el 47% y el 68% durante el día, alcanzando su pico en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipan tormentas significativas. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan precipitaciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 47% y aumentando a un 68% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio en la sensación de calor.

En resumen, Osuna experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados que aportarán frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.