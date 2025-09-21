El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 54% y aumentando hasta un 80% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados . A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Las rachas más intensas se registrarán entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad de tormentas aisladas en las primeras horas de la mañana, aunque esta probabilidad disminuirá a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones se mantendrán estables y sin riesgo de fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo cálido y húmedo, con cielos cubiertos y vientos moderados. Aunque no se prevén lluvias, la sensación de calor puede ser intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.