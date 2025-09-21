El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 30 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 15% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del sur con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las rachas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta del 25% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque se espera que estas condiciones no se materialicen en forma de lluvia. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, lo que sugiere un día mayormente seco.

La salida del sol está programada para las 08:05, mientras que el ocaso se producirá a las 20:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, lo que podría hacer que la noche sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero sin olvidar las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.