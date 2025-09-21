El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Moguer, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 28 grados hacia el mediodía, alcanzando su punto máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que aparecerán en la tarde. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la tarde, se disfrutará de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a partir de las 16:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 18% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que podría resultar en una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvias. Los vientos del noroeste aportarán frescura, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.