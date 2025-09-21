El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca nuboso, especialmente en las horas centrales del día, aunque se prevé que las nubes no generen precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 21 grados, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 20 grados. Esta variación térmica puede hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas de mayor calor, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del sur y suroeste, ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, se prevén algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando el viento soplará desde el oeste a una velocidad de 20 km/h.

La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 35% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas eléctricas.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una brisa suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.