El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado poco nuboso en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas vuelvan a dominar el cielo, especialmente en las horas previas al ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 31 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados hacia las 09:00. A medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Posteriormente, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 53% a las 00:00 y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 80% en las horas de la mañana. Este incremento en la humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, hay un leve 15% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se considera poco probable que se materialicen.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en las zonas abiertas.

En resumen, Marchena experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.