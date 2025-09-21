El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto con nubes altas, lo que ha dado lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 25 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 66% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 32 grados alrededor de las 17:00 horas. A pesar del calor, la probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:22. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca en la noche.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que proporcionará algo de frescura, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día de septiembre. No se prevén lluvias, lo que asegura que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.