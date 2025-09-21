El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar niveles de alrededor del 11% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:21. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.