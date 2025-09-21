El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1:00 AM y 22 grados a las 2:00 AM. Durante estas horas, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 2:00 y las 8:00 AM, lo que sugiere la posibilidad de algunas lluvias ligeras.
A partir de las 3:00 AM, el cielo se tornará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta las 4:00 AM, cuando la temperatura bajará a 21 grados. A las 5:00 AM, se espera que la temperatura se estabilice en 20 grados, con un cielo poco nuboso que comenzará a despejarse hacia el amanecer. La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% a las 4:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno.
Durante la mañana, el tiempo mejorará gradualmente. A las 11:00 AM, la temperatura alcanzará los 23 grados, con un cielo que se despejará, permitiendo que el sol brille. La humedad comenzará a disminuir, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados a las 5:00 PM. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 10% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, lo que podría indicar la posibilidad de chubascos aislados.
El viento soplará del sur a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 22 km/h desde el oeste hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 28 grados.
Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9:00 PM. La humedad relativa se mantendrá en torno al 30%, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable. El cielo se despejará completamente, ofreciendo una noche tranquila y propicia para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 8:16 PM, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubosidad, culminará con cielos despejados y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
