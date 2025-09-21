El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1:00 AM y 22 grados a las 2:00 AM. Durante estas horas, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 2:00 y las 8:00 AM, lo que sugiere la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

A partir de las 3:00 AM, el cielo se tornará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta las 4:00 AM, cuando la temperatura bajará a 21 grados. A las 5:00 AM, se espera que la temperatura se estabilice en 20 grados, con un cielo poco nuboso que comenzará a despejarse hacia el amanecer. La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% a las 4:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Durante la mañana, el tiempo mejorará gradualmente. A las 11:00 AM, la temperatura alcanzará los 23 grados, con un cielo que se despejará, permitiendo que el sol brille. La humedad comenzará a disminuir, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados a las 5:00 PM. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 10% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, lo que podría indicar la posibilidad de chubascos aislados.

El viento soplará del sur a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 22 km/h desde el oeste hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 28 grados.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9:00 PM. La humedad relativa se mantendrá en torno al 30%, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable. El cielo se despejará completamente, ofreciendo una noche tranquila y propicia para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 8:16 PM, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubosidad, culminará con cielos despejados y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.